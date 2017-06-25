Полиция австралийского города Мельбурн была вынуждена применить перечный газ, чтобы утихомирить демонстрантов, которые вышли на улицы города. Поначалу мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения противников расизма и националистов.

Всего, по данным австралийских СМИ, в демонстрациях приняли участие несколько сотен человек.

Несмотря на присутствие на месте проведения акций сотрудников полиции, враждующим группам все же удалось устроить беспорядки. Полиция была вынуждена применить перечный газ. О пострадавших в результате столкновений не сообщается.