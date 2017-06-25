Первый беспосадочный перелет из СССР в США, совершенный экипажем советских авиаторов под руководством Валерия Чкалова, является значимым событием с символическим значением для российско-американских взаимоотношений, заявил замглавы Россотрудничества Александр Радьков во время торжественной церемонии в штате Вашингтон.

«Это событие, которое имеет сейчас особое символическое значение, напоминая о том, как наши страны сообща двигали человечество к прогрессу, новым открытиям и достижениям», — отметил замглавы Россотрудничества.

По его мнению, «это был триумф не только советской авиации, но и начало взаимопонимания между советским и американским народами, что в конце 1930-х годов было очень важно». Радьков напомнил, что американский народ оказал советским летчикам теплый прием.

Первый в истории беспосадочный перелет советских летчиков через Северный полюс в США был совершен 18–20 июня 1937 года.