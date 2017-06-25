Экипаж самолета-амфибии Бе-200 МЧС России спас 20 парашютистов-пожарных от верхового лесного пожара в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района Иркутской области.

«Накануне в оперативный штаб поступила информация от наземных сил, что в сторону, где парашютисты-пожарные разбили временный лагерь, подступает верховой пожар», — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Командир воздушного судна Александр Марнохай принял решение без дозаправки, забрав воду с Байкала, направиться в Качугский район для спасения пожарных.

По его словам, в том месте, где находились парашютисты, начали сходиться два крупных пожара площадью по 200 га.

«Оценив ситуацию, мною было принято решение совершить первые сбросы воды на верховой пожар, который стремительно подходил к лагерю. Уже после третьего слива огонь утратил свою силу, а последующие сбросы воды и эффективная работа наземных сил и вовсе его остановили», — приводит пресс-служба ведомства слова командира судна.