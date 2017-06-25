В ночь на воскресенье в нескольких районах на востоке и юго-востоке столицы был зафиксирован рост уровня сероводорода в атмосфере, передает ГПБУ «Мосэкомониторинг».

По данным учреждения, в районе Косино-Ухтомский в 1.00 предельно допустимая концентрация вредного вещества была превышена в 2,91 раза.

Повышение уровня сероводорода в атмосфере этой ночью также зафиксировано в Капотне, Выхино-Жулебино и Люблино.

Ранее аномальный уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы был зафиксирован 17 мая. Тогда показатель превысил норму в 15 раз.