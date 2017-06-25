Президент США Дональд Трамп заявил, что демократам и республиканцам США необходимо найти общий язык, однако этого может и не случиться.

Трамп заявил, что в данный момент уровень враждебности между партиями достиг небывалых масштабов. Это продемонстрировало согласование законопроекта по новой системе здравоохранения, сказал Трамп в интервью Fox News.

«Объединение республиканцев и демократов — эта та вещь, которая должна произойти, но необязательно произойдет. Я всецело за, но не вижу, чтобы это происходило», — заявил Трамп.

Глав Белого дома сказал также, что было бы замечательно, если бы республиканцы и демократы «взялись за руки» и объединились ради высших целей.