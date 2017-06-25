В заключительном туре группы B в воскресенье сыграют Чили и Австралия, а также Германия и Камерун.

Таким образом, сегодня определятся все полуфиналисты Кубка конфедераций. По результатам предыдущего дня в полуфинал уже вышли команды Португалии и Мексики из группы А.

После двух туров в группе В сборные Чили и Германии имеют по четыре набранных очка, по одному у команд Австралии и Камеруна.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут в среду и четверг 28 и 29 июня.