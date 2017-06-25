Загоревшийся в пакистанской провинции Пенджаб бензовоз стал причиной гибели как минимум 123 человек. Люди начали собирать разлившееся из опрокинувшейся машины топливо, после чего произошло возгорание.

Ожоги получили еще 40 человек, причем в основном у пострадавших обгорело более 70% тела. Трагедия могла произойти из-за того, что некоторые из собиравших горючее в этот момент курили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Пламя распространялось с большой скоростью, охватив четыре автомобиля и 75 мотоциклов. Пожар удалось потушить, но дорога остается перекрытой.