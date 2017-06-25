Управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что в Комсомольске-на-Амуре из-за поджога тополиного пуха сгорела машина такси.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы вовремя пресек распространение огня, когда «увидел, как мужчина лет 30 поджигает пух во дворе».

«Огонь быстро распространился по «белой пелене» и перекинулся на рядом стоящий автомобиль. Сотрудник МЧС вовремя вмешался, незамедлительно вызвал пожарную охрану и попытался установить личность нарушителя, однако тот сбежал в подъезд жилого дома», — отмечается в сообщении.

Прибывший на место пожарный расчет локализовал возгорание. При этом удалось избежать большого ущерба автомобилю.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в 2016 году на территории края за лето было зарегистрировано 162 загорания, причиной которых стал тополиный пух.

Сжигание пуха является нарушением правил пожарной безопасности и, согласно Кодексу об административных правонарушениях, такие действия могут повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от суммы ущерба.