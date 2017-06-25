Обновленный Citroen C5 нового поколения вышел на китайский рынок, автомобиль снабжен видоизменяемыми бампером, решеткой радиатора и другими подстраиваемыми под вкус владельца деталями кузова.

Видоизменяемыми в новой модели будут также задние фары, светодиодная оптика, напоминающая C4 и C6. Салон новинки также претерпел изменения. В нем установлена современная мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

Кроме этого, в автомобиле установят новый руль и приборную панель, машина также будет снабжена системой предупреждения лобового столкновения, системой кругового видеообзора, круиз-контролем, системой удержания машины на полосе.

Citroen C5 нового поколения снабдят двумя видами битурбированных моторов — 1,6- литровым двигателем мощностью 167 л.с. и 1,8-литровым двигателем мощностью 204 л.с. В обоих вариантах предлагается шестиступенчатая АКПП.