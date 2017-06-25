Группа из 142 туристов успела покинуть район схода оползня возле города Деси в китайской провинции Сычуань накануне трагедии.

Как сообщают местные СМИ, туристы, которые находились в национальном парке Сунпингоу неподалеку от места трагедии, успели до начала схода оползня покинуть район бедствия.

Местные власти заявили, что им удалось установить связь со всеми 142 туристами.

Оползень обрушился на Синьмо в субботу, 24 июня, около 6:00 по местному времени. По последним данным пропавшими без вести числятся 118 человек, официально в результате схода оползня погибли 15 человек.