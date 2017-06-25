Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков заявил, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, это было бы неплохо сделать «просто для общего культурного уровня» и интеллектуального развития молодежи.

При этом Волков подчеркнул, что церковнославянский язык имеет «прекрасную поэтику», которая «заслуживает того, чтобы ее изучать».