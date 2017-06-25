Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве 29 июня Международного фестиваля садов и цветов в столичном парке искусств «Музеон».

Согласно сообщению Собянина в Twitter, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, инсталляции, будут показаны новые сорта, в том числе впервые — «Роза Москвы».

Как сообщает РИАМО, в фестивале примут участие более 200 представителей отрасли из 12 стран мира. В рамках фестиваля также пройдет конкурс ландшафтного дизайна среди школьников «Планета цветов».

Организаторы фестиваля также анонсируют яркую новику — сорт роз «Москва», который был выведен в рамках экологической программы департамента природопользования и охраны окружающей среды в честь юбилея Москвы.