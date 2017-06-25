Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл поединок с американцем Мэттом Митрионом. Бой в рамках турнира Bellator 180 в Нью-Йорке завершился нокаутом.

Митрион нокаутировал соперника уже в первом раунде. На второй минуте спортсмены обменялись мощными ударами в челюсть и оказались в нокдауне. После добивания, которое провел Митрион, российский боец подняться уже не смог и проиграл.

Главным боем турнира Bellator 108 официально стала схватка Чейла Соннена и Вандерлея Силвы, соглавным событием стал поединок Емельяненко с Митрионом.

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