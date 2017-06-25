На седан эконом-класса Suzuki Dzire в Индии образовалась очередь на три месяца. За месяц дилерам поступило 44 тыс. заказов на бюджетную машину.

Розничная стоимость Suzuki Dzire в базовой комплектации составит 545 тыс. рупий (примерно 475 тыс. рублей). Седан поставляется с бензиновым двигателем 1,2 л и мощностью 83 л. с. или турбомотором 1,2 л и мощностью 75 л. с.

Suzuki Dzire выпустила для домашнего рынка индийская автомобильная компания Maruti Suzuki India Ltd на основе хэтчбека Suzuki Swift.