В Ставрополье в ДТП с участием грузовика погибла семья из Франции
Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой на трассе "Кавказ"
В черте Ставропольского края на трассе "Кавказ" легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой.
В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще двое несовершеннолетних и водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Шевроле Каптива" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "МАН".
По предварительным данным, водитель "Шевроле", в котором находилась семья из Франции, мог заснуть за рулем.