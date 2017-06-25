Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой на трассе "Кавказ"

В черте Ставропольского края на трассе "Кавказ" легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще двое несовершеннолетних и водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Шевроле Каптива" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "МАН".

По предварительным данным, водитель "Шевроле", в котором находилась семья из Франции, мог заснуть за рулем.