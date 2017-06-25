Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю годовщины возвращения КНР административного района Гонконг.

Как сообщает Xinhua, торжества пройдут с 29 июня по 1 июля. Председатель КНР также посетит церемонию инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая состоится также 1 июля.

Великобритания вернула Китаю Гонконг в 1997 году. Гонконг с тех пор пользуется широкой автономией, принцип которой был провозглашен еще 1980-х годах Дэн Сяопином. Принцип предполагает, что существует один Китай, но две системы. Речь идет о целиком социалистическом Китае, а Гонконг, Макао и Тайвань имеют свои собственные капиталистические экономические и политические системы.