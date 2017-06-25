Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не знает, в каком клубе продолжит карьеру после Кубка конфедераций, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, он пока не задумывался над этим вопросом, поскольку чувствует опустошение после турнира.

«Пока не в курсе, где буду играть. Я до сих пор в расположении сборной, оградил себя от всего этого. Завтра, может, скажут, когда в клуб и на сборы», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций. Россияне заняли третье место в группе А, обыграв Новую Зеландию (2:0) и уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).