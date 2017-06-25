Китайские власти опубликовали список пропавших без вести в результате схода оползня в деревне Синьмо на юго-западе провинции Сычуань. По-прежнему неизвестной остается судьба 118 человек.

Официально погибшими в результате бедствия числятся 15 человек. Работа спасателей сильно затруднена труднодоступностью района, где сошел оползень. Подъездные дороги к деревне блокированы обломками скал.

В поисковой операции участвуют примерно 3200 человек и свыше 150 единиц техники. Спасатели не теряют надежды найти живых людей под завалами.

Оползень обрушился на Синьмо в субботу, 24 июня, около 6:00 по местному времени.