Представитель Консервативной партии Великобритании заявил, что ее члены хотели бы видеть на посту премьер-министра действующего министра финансов Филипа Хаммонда, который работал бы более эффективно, чем Тереза Мэй.

«Я думаю, Филип — наиболее вероятный кандидат на пару лет, а Дэвис будет заниматься Brexit. Он (Хаммонд) более надежный и.о., нежели действующий премьер», — сказал представитель партии газете Times.

Издание отмечает, что к политике Хаммонда в Европе сформировалось «подозрительное» отношение, так как он обещает провести так называемый мягкий Brexit, сделав упор на бизнес и рабочие места, а не на миграцию. По мнению издания, этот фактор может негативно сказаться на перспективах Хаммонда стать премьером.

В то же время консерваторы поддерживают своего однопартийца и полагают, что он сможет преодолеть сопротивление евроскептиков, если сделает министра по делам Brexit Дэвиса своим замом. Также Хаммонд должен будет показать, что является лишь временно исполняющим обязанности премьера.

Консерваторы также считают, что премьером может стать и Дэвис, но большинство членов партии все же поддерживают Хаммонда.