Президент США Дональд Трамп при принятии решения о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат знал, что власти ближневосточной страны не применяли химическое оружие в городе Хан-Шейхун.

Согласно информации специализирующегося на расследованиях немецкого издания Welt am Sonntag, Трамп принимал решение об ударе по авиабазе без учета мнения экспертов. В то же время администрация Белого дома умышленно пыталась создать в СМИ ложную картину событий.

Издание отмечает, что США было заранее известно об авиаударе сирийских ВВС по Хан-Шейхуну, в результате которого предполагалось уничтожить нескольких главарей боевиков. О проведении операции американцев якобы уведомила Россия, чтобы избежать жертв среди агентов Вашингтона.

Сброшенный сирийским самолетом снаряд на дом, где скрывались экстремисты, спровоцировал ряд детонаций боеприпасов, которые хранились в подвале. В результате этого образовалось облако ядовитого газа, сформировавшееся из удобрений, применяемых для дезинфекции.

Кроме того, в материале утверждается, что один из советников администрации США по вопросам безопасности напрямую заявил Трампу, что атака сирийских ВВС не была химической. Однако американский лидер буквально через несколько часов приказал нанести ответный удар.