Не менее 16 афтершоков силой 4,4 было зафиксировано в центральной японской префектуре Нагано после произошедшего там землетрясения магнитудой 5,7.

Как сообщает Японское метеорологическое агентство, в префектуре Нагано сохраняется опасность сейсмической активности. Специалисты предупредили жителей горных районов об угрозе повторения сильных подземных толчков и призвали соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможному сходу оползней.

Напомним, утром в воскресенье по местному времени в префектуре Нагано произошло землетрясение силой 5,7. Его отголоски ощущались в 29 префектурах Японии и дошли до Токио. После землетрясения не сообщалось о разрушениях и пострадавших, угроза цунами не была объявлена.