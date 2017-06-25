В центральной части Японии произошел афтершок магнитудой 4,4 после мощного землетрясения в префектуре Нагано. Главное метеорологическое агентство зафиксировало подземные толчки в 9:24 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 км под землей, сообщает «РИА Новости».

Магнитуда произошедшего ранее землетрясения составила 5,7. Толчки были зарегистрированы в 7:02 по местному времени. Сильнее пяти баллов толчки ощущались в 29 префектурах, включая Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хиого, Сидзуока. В Токио чувствовались колебания около одного балла.

Известно, что в некоторых населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, прекращено движение скоростных поездов. На АЭС внештатных ситуаций не наблюдалось.