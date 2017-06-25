Движение поездов по нечетному пути восстановлено на перегоне Зилово – Зудыра Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где накануне произошел сход 32 грузовых вагонов, передает ТАСС.

«Задержанные из-за происшествия пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Компания РЖД принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения», — сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Авария привела к задержке нескольких пассажирских поездов.