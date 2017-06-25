Жилые кварталы в городе Эль-Баас в Сирии подверглись обстрелу ВВС Израиля и боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в результате атаки пострадали не менее 25 мирных жителей.

Город Эль-Баас находится в провинции Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. Как сообщили ливанские СМИ, несколько пострадавших в результате атаки были доставлены в больницы в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Источник в армии Сирии сообщил, что израильские ВВС открыли огонь по жилым кварталам в Эль-Баасе после того, как сирийская армия отразила нападение террористов на линии фронта Эль-Хамидия – Эль-Кунейтра. Амия САР при этом уничтожила танк террористов.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что предприняли обстрел в ответ на атаку Голанских высот.