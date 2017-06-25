Власти Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в торговом центре в Боготе, сообщает агентство Associated Press.

Четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в столице, а также в департаменте Толима в центре страны, сообщили в Министерстве обороны Колумбии.

В полиции полагают, что все подозреваемые предположительно состоят в радикальной группировке «Народное революционное движение».

Взрыв в торговом центре Andino в Боготе произошел 17 июня. Трое людей погибли, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек получили ранения. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт.