В американском городе Бостоне состоялись тематические торги аукционного дома RR Auction, все лоты которого были так или иначе связаны с легендарными гангстерами и другими знаменитыми преступниками, вошедшими в криминальную историю США.

Самым дорогостоящим предметом, выставленным на эти торги, стали драгоценные карманные часы, изготовленные в Чикаго в 1920-х годах и принадлежавшие гангстеру Аль Капоне, передает «Интерфакс».

Циферблат этих часов имеет необычную треугольную форму, сделан из платины, украшен 72 бриллиантами и надписью «АС» (инициалами Аль Капоне), а цепочка изготовлена из белого золота. Раритет ушел в руки неизвестному покупателю, заплатившему за часы более $84 тыс. (для сравнения: общая стоимость всех лотов, выставленных на «гангстерские» торги, немного превысила $100 тысяч).

Помимо карманного хронографа Аль Капоне, с молотка пустили лист нотной бумаги, на котором знаменитый гангстер, отбывая срок в Алькатрасе в 1930-х годах, записал песню собственного сочинения. Она называется «Юмореска» и носит лирический характер: в ней поется о скачущих солнечных зайчиках и заколдованных деревьях.

В тюрьму Аль Капоне попал в 1931 году, когда его признали виновным в неуплате налогов на сумму $388. За решеткой ему разрешили играть на музыкальных инструментах, и он создал из заключенных группу под названием The Rock Islanders. Тюремная песня гангстера ушла с торгов почти за $19 тыс.

Кроме того, в списке лотов фигурировали предметы, связанные с историей знаменитых грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу, — серебряное кольцо Бонни с тремя змеиными головами ($25 тыс.), написанное ею незадолго до смерти письмо ($16 тыс.) и ордеры на арест обоих ($8 тыс.).