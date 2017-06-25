Пресс-служба префектуры Центрального округа Москвы сообщила, что владельцы кафе на Патриарших прудах в столице согласились сократить время работы своих заведений до 23:00 и усилить охрану в ночные часы.

После жалоб жителей Пресненского района на шум в ночные часы от работы заведений кафе в префектуре Центрального округа состоялось совещание, на котором обсудили обращения граждан. В совещании приняли участие представители предприятий торговли и услуг, а также сотрудники полиции и префектуры, сообщает РИАМО.

Префект Владимир Говердовский потребовал от органов правопорядка усилить патрули на улицах, также он обратился с требованием к предпринимателям обеспечить соблюдение посетителями правил поведения в ночные часы работы.

«Предприниматели, в свою очередь, выразили готовность сократить работу своих заведений до 23:00, ограничить вынос спиртного за пределы кафе, а также усилить охрану в ночные часы», — сказано в сообщении.

Префект напомнил, что в прошлом году удалось снизить шум от ночных гуляний на Патриарших прудах. Говердовский призвал вспомнить об этих мерах. Он также назвал комфорт проживающих в районе граждан приоритетом для префектуры.

Уже не первый год продолжается конфликт между жителями района на Патриарших прудах в Москве и отдыхающими там горожанами. Жители полагают, что распитие алкоголя возле кафе гражданами повышает криминогенную обстановку.