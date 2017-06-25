Президент США Дональд Трамп «крайне серьезно относится к продукции, которую ему предоставляет разведсообщество», заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, распространяемые некоторыми американскими СМИ слухи об обратном — «фальшивка из фальшивок», передает ТАСС.

Трамп ежедневно тратит более 40 минут на брифинги с сотрудниками спецслужб (включая самого Помпео), в ходе которых обсуждаются вопросы национальной безопасности. В прессе часто публикуются рассказы анонимных «осведомленных источников» о том, что на этих совещаниях американский лидер скучает, а разведданные в принципе не вызывают у него интереса.

«Президент Трамп невероятно требователен к разведсообществу, задает нам невероятно сложные вопросы и рассчитывает получить ответы от меня и остальных», — опроверг эти рассказы глава ЦРУ, сравнив действующего президента США с Бараком Обамой, который, по словам Помпео, «воспринимал разведывательную информацию иначе».

Как накануне сообщали «Известия», Дональд Трамп тоже фактически обвиняет своего предшественника в отсутствии должной реакции на донесения разведки. По словам главы Белого дома, ЦРУ задолго до начала предвыборной гонки в США передавало Обаме информацию о возможных кибератаках со стороны «российских хакеров», но тот проигнорировал эти сведения.