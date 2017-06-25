Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация готова оказать Китаю помощь в ликвидации последствий оползня на юго-западе страны, сообщает ТАСС.

«ООН готова оказать властям Китая любую поддержку, если потребуется», — говорится в заявлении Дюжаррика.

Мощный оползень сошел 24 июня на деревню Синьмо в провинции Сычуань. В результате стихийного бедствия под завалами горной породы оказалось более 60 домов, по меньшей мере 15 человек погибли, более 100 числятся пропавшими без вести.