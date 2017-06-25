Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области потребовал от президента Украины Петра Порошенко возместить ему стоимость футболки, которую облили зеленкой во время выступления политика в Винницкой области.

Как написал Саакашвили в Facebook, один из напавших на него признался, что «был нанят за 200 гривен людьми, похожими на представителей Блока Петра Порошенко». Инцидент произошел в Лодыжине.

«Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро», — заявил Саакашвили.