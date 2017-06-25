Сегодняшний день, 25 июня, считается одним из двух самых важных в году для мусульманского мира: это «малый праздник» Ураза-Байрам, завершающий священный месяц Рамадан. От него также отсчитывается дата главного исламского праздника — Курбан-Байрама (его называют большим праздником или «праздником жертвоприношения»).

Ураза-Байрам является официальным нерабочим днем в ряде регионов России — в Дагестане, Ингушетии и Чечне, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в Татарстане и Башкортостане, в Крыму и Адыгее. При этом традиция его празднования включает в себя три дня, в течение которых верующие стараются совершить как можно больше добрых дел ради очищения души.

В день Ураза-Байрама сразу после рассвета совершается праздничный коллективный намаз, на который большинство верующих приходят в мечети, а некоторые — дома в кругу семьи. Затем следуют поминовение усопших на кладбище и раздача милостыни (закят аль-фитр) в знак искупления совершенных за время Рамадана грехов.

В Москве праздник будет сконцентрирован вокруг Соборной мечети на Проспекте Мира, где в 7.00 начнется богослужение с проповедью главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Проживающие в столице мусульмане также смогут совершить коллективный намаз еще в трех мечетях — Исторической (на Большой Татарской улице), Мемориальной (на улице Минская) и «Ярдям» в Отрадном — и на специальных площадках для молитв в Южном Бутово (шатер рядом с ФОК «Изумрудный» по адресу: ул. Южнобутовская, д.96) и Нагатинском затоне (у центрального входа в парк «60-летия Октября» на проспекте Андропова, 9).

В регионах с преимущественно мусульманским населением в честь Ураза-Байрама пройдут праздничные гуляния. Например, в Уфе состоится концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, детские игры, восточный базар, розыгрыш призов и угощение пловом.

Власти Казани запустили общественный транспорт с 02.00, чтобы не имеющие автомобилей мусульмане смогли добраться до мечетей к утреннему намазу. Днем в городе проведут масштабный детский праздник с коллективным угощением, играми, запуском воздушных змеев, батутами и ростовыми куклами.