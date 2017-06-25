Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео заявил в интервью MSNBC, что Россия в течение десятилетий пыталась подорвать демократию в США.

По его словам, нет ничего экстраординарного в приписываемых Москве попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году.

«Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не бог весть каким оригинальным способом. Они занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию», — сказал Помпео.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли у него доказательства причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.