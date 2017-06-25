Произошедшее на острове Хонсю в Японии землетрясение силой 5,7 не привело к каким-либо нештатным ситуациям на японских атомных электростанциях, сообщили энергетические компании.

Как заявила компания Chubu Electric Power, в районе остановленной станции «Хамаока» не зафиксировано никакого изменения радиационного фона. Компания Kansai Electric Power также сообщает, что недавно возобновившие работу реакторы на АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи не пострадали.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине не менее 10 км в префектуре Нагано. Толчки продолжались около 10 секунд и ощущались в 25 префектурах страны. Отголоски землетрясения докатились также до Токио.