Японские сейсмологи предупреждают о возможном возникновении оползней в центральной префектуре Нагано после произошедшего в регионе землетрясения магнитудой 5,7.

Из-за дождей, которые сейчас идут в регионе, земля может быть мягкой, поэтому следует следить за возможностью возникновения оползней, отметил профессор Университета Тохоку Синдзи Тоды в интервью телеканалу NHK.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в 7:02 (01:02 мск) в воскресенье в центральной части Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, очаг залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Киото, Гифу, Осака, Тояма, Киото, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается. Угрозы возникновения цунами нет.