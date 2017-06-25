Основатель и главный редактор разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж считает риторику Демократической партии США по поводу предполагаемого сговора американского лидера Дональда Трампа и российских властей «политическим тупиком».

У себя в Twitter Ассанж напомнил, что расследование этих подозрений длится уже год и сопровождается огромными затратами, но так и не дало его инициаторам из стана демократов никаких реальных доказательств.

Эту ситуацию создатель WikiLeaks считает примером опасной для Демократической партии тенденции к злоупотреблению властью со стороны партийной элиты. По мнению Ассанжа, такая тенденция в конечном итоге способна привести к краху всей партийной системы демократов, а не только в США.

Он отметил, что недавние избирательные кампании выигравшего президентские выборы во Франции Эммануэля Макрона и того же Дональда Трампа в США были фактически «созданы на пустом месте», то есть без реального противостояния с демократическими силами.

Ассанж считает, что если элита демократов не согласится уступить власть, то с политического поля США эту партию вытеснит какая-то новая структура, как макроновское движение «Вперед!» во Франции.