Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в обращении к 27 тыс. саратовских выпускников, которые собрались на фестиваль «Роза ветров», что они должны верить в себя.

«Дорогие выпускники, сегодняшний день — один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Верьте в себя и следуйте за своей мечтой», — сказал Володин.

В ГУ МВД по Саратовской области заявили, что праздник выпускников уже стал традиционным и проходит в Саратове во второй раз. На нынешний фестиваль собрались более 27 тыс. человек.

На главной, Театральной площади города прошел праздничный концерт, который завершился красочным салютом.

Врио губернатора Валерий Радаев вручил десяти лучшим классным руководителям 11-х классов награды за их важный труд.