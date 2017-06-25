Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин, Виктор Васин, а также главный тренер Станислав Черчесов записали видеообращение к болельщикам после вылета из Кубка конфедераций.

Игроки поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали больше не разочаровывать, а Черчесов также добавил, что сборную еще ждут лучшие времена.

Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ — Сборная России (@TeamRussia) June 24, 2017

Россияне заняли третье место в группе А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).