Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло утром в воскресенье в центральной части Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:02 по местному времени (01:02 мск). Очаг землетрясения залегал в префектуре Нагано на незначительной глубине под землей.

По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Киото, Гифу, Осака, Тояма, Сидзуока, Хёго и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.