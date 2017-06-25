Золотые наручные часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди проданы на аукционе Christie’s в Нью-Йорке американской телеведущей и фотомодели Ким Кардашьян за $379,5 тыс.

Часы Жаклин Кеннеди изготовлены из 18-каратного золота, имеют классическую прямоугольную форму и не имеют драгоценных камней. Кардашьян, напротив, предпочитает очень дорогие украшения с массой бриллиантов, сообщает TMZ.

Несмотря на несоответствие часов своим вкусам, Кардашьян заверила, что будет носить часы Жаклин Кеннеди.

На задней стороне часов выгравирована надпись «От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 - 21:35». Эти часы бывшей первой леди США подарил польский аристократ и дипломат Станислав Альбрехт Радзивилл (1914-1976) после проведения марш-броска на 50 миль (80,5 км) вместе с американскими военнослужащими. Президент Джон Кеннеди тогда объявил, что каждый военный должен доказать свою годность к службе, преодолев пешком это расстояние. В марш-броске приняло участие и гражданское население США, которому лично подала пример Жаклин.

Польский князь Радзивилл был женат на младшей сестре Жаклин — Каролине Кэнфилд (Бувье). Жаклин Кеннеди в ответ подарила князю картину, на которой был изображен он сам и друг президента Кеннеди Джек Сполдинг.