Правительство Великобритании намеревается улучшить торговые отношения, примерно, с 48 странами мира, в том числе с беднейшими и развивающимися, обеспечив им более комфортные условия торговли.

Таким образом власти Великобритании намерены укрепить торговые отношения со странами, не входящими в Европейский союз, в условиях Brexit, сообщили агентству «РИА Новости» в канцелярии британского правительства.

Там отметили, что подобные торговые обязательства означают, что 48 стран мира, от Бангладеш до Сьерра-Леоне, Гаити и Эфиопии, смогут продолжать пользоваться беспошлинным экспортом в Великобританию на все товары, за исключением оружия и боеприпасов.

Кроме этого, после выхода из Евросоюза правительство Великобритании планирует расширить торговые отношения с такими странами, как Ямайка, Пакистан и Гана. В настоящее время для этих стран действуют сокращенные или нулевые пошлины на экспортируемые товары в Британию.

Ежегодно Британия из бедных и развивающихся стран ввозит товары на £20 млрд. Среди наиболее импортируемых, текстиль, кофе, какао, чай, бананы и цветы.