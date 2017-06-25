Более 40 иностранных террористов остались в Великобритании из-за законов о защите прав человека, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, британское правительство сталкивается с "непреодолимой проблемой при депортации опасных джихадистов, что приводит к серии терактов в Великобритании, вдохновленных ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)".

Отмечается, что Великобритания может депортировать подозреваемых в терроризме только в случае получения гарантий о том, что они не будут подвергнуты пыткам и жестокому обращению в странах происхождения.