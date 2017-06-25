Колледж Глассборо в Нью-Джерси отметил 50-летние встречи между президентом США Линдоном Джонсоном и председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, которые, как считается, заложили основы отношений Вашингтона и Москвы в условиях холодной войны.

Встреча Джонсона и Косыгина состоялась в 1967 году в связи с Шестидневной войной между Израилем и арабскими странами. Президент США и председатель Совета министров СССР тогда обсуждали выход из сложившегося кризиса. И хотя никаких прорывных договоренностей не произошло, встречу Джонсона и Косыгина считают началом отношений США и СССР в период холодной войны. Встречу было решено провести в одном из университетов на восточном побережье США.

«Это был один из самых спешно организованных саммитов», — приводит Associated Press слова профессора колледжа Глассборо Джереми Сури.

Бывший посол США Уильям Кортни заявил, что ситуация в отношениях США и России сегодня поминает обстановку тех лет. По его словам, Вашингтон и Москва твердо стоят на своих позициях и достичь прогресса будет непросто. Экс-посол также назвал Трампа «непроверенным» президентом и призвал его тщательно подготовиться к первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в Гамбурге.

Агентство также приводит слова вице-президента колледжа Глассборо Томаса Галлиа. Он вспоминает, как в университете накануне встречи Джонсона и Косыгина велать активная подготовка к этому саммиту. В помещении президента колледжа установили 16 кондиционеров, а Джонсон и Косыгин сидели на стульях из кабинета главы колледжа. После встречи эти стулья как раритеты передали в президентскую библиотеку Джонсона, а глава колледжа заказал себе их копии.