Израильская авиация объяснила атаку сирийских правительственных войск, в которой были уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет.

Атака была произведена в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его «неприемлемым нарушением израильского суверенитета», пишет «РИА Новости».

После удара израильских ВВС по позициям сирийской армии погибло двое военнослужащих.