Из аэропорта Уфы в турецкую Анталью наконец-то отправился рейс KAR 5815 авиакомпании «Икар», вылет которого был задержан более чем на сутки из-за технической неисправности самолета, передает ТАСС.

В справочной службе уфимского аэропорта уточнили, что рейс стартовал в 22:40 мск субботы (то есть в 00:40 в воскресенье по местному времени) — а должен был в 01:40 мск 24 июня.

«Рейс отправлен в аэропорт назначения. Следить за прилетом можно в онлайн-табло аэропорта Антальи», — заявили в справочной.

Уфимская транспортная прокуратура, взявшая на себя контроль за ситуацией, ранее сообщала, что задержанным рейсом летели 190 человек, включая 40 детей, в том числе пятерых малолетних.

На время ожидания вылета пассажиров разместили в отеле, кормили и обеспечивали питьевой водой, уточнили в следственном ведомстве.

Самолет, неисправность которого не позволила «Икару» вовремя отправить пассажиров из Уфы, потом — на обратном пути, чартерным рейсом — должен был доставить туристов из Антальи в Астрахань. Соответственно, им тоже пришлось долго ждать вылета, и задержка в этом случае превысила восемь часов. Потом авиакомпания прислала на замену другой Boеing, и рейс прибыл в пункт назначения в 19:55 по местному времени (18:55 мск).

Как недавно сообщали «Известия», из-за систематических задержек вылета авиарейсов отечественных перевозчиков Росавиация рассматривает возможность ограничения чартерных программ в отдельных случаях.

Глава ведомства Александр Нерадько назвал сложившуюся в последнее время ситуацию «издевательством над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса терпеть неудобства».

С 21 июня на сайте Росавиации появился постоянно обновляемый список авиакомпаний, которые допускают значительные задержки вылетов. По словам Нерадько, пассажирам рекомендуется принимать его во внимание при покупке билетов. В списке указывается номер рейса, тип самолета, маршрут, продолжительность задержки и ее причина.