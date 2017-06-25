Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан и праздником разговения Ид аль-Фитр.

В России праздник Ид аль-Фитр известен как Ураза-Байрам. В поздравлении Трампа, которое распространил Белый дом, сказано, что мусульмане США присоединяются к мусульманам всего мира в священный месяц Рамадан.

«Празднуя Ид аль-Фитр с семьей и друзьями, они соблюдают традицию помощи соседям и преломления хлеба с людьми самого разного образа жизни», — сказано в поздравительном послании Трампа.

Президент США заявил также, что этот мусульманский праздник говорит о важности снисхождения и сострадания. Мусульмане США, по его словам, вместе с мусульманами всего мира выражают приверженность этим ценностям.