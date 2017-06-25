Власти Рима хотят закрыть минимаркеты и базары в историческом центре города, заявил министр городского правительства по торговле Адриано Мелони. По его словам, распоряжение властей по этому вопросу, будет принято на следующей неделе.

В Риме остаются почти 150 мест, где открыты нелегальные палатки и рынки под открытым небом. На борьбу с ними, по словам чиновника, могут уйти «годы, если не десятилетия».

Ранее римские власти ввели в городе запрет на купание и употребление пищи и напитков вблизи городских фонтанов.

По словам Мелони, за две недели было выписано 30 штрафов, большая часть из которых на сумму 80 евро за небольшие нарушения, такие как мытье ног в фонтанах.

«Несколько штрафов обошлись в 400 евро, но я должен сказать, что число нарушений снизилось», — цитирует чиновника «РИА Новости».