Компания Renault впервые рассказала подробности об обновленном Duster второго поколения, выход которого ожидается в этом году.

Производитель заявляет, что в Duster второго поколения будут совершенно другой кузов, улучшенная эргономика, появятся новые опции. Кроссовер будет снабжен роботизированной коробкой передач, а модель для российского рынка получит вариатор взамен четырехступенчатого автомата, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Компания не стала приводить более точные характеристики, однако автомобильным экспертам удалось узнать, что новинка будет снабжена бензиновым двигателем объемом 1,2 литра с мощностью 125 л. с., а также дизельным 1,5-литровым агрегатом с мощностью 130 л. с.

Ожидается, что Renault представит обновленный Duster на автосалоне во Франкфурте-на-Майне.