В поисковом сервисе Google появится новый пользовательский механизм — для удобства тех, кто ищет работу. Благодаря этому нововведению вакансии можно будет увидеть прямо в результатах выдачи по обычному поисковому запросу, без предварительного посещения специализированных сайтов с объявлениями о работе, передает телеканал «360».

Например, пользователь может набрать в поисковой строке Google запрос «работа рядом со мной» или название конкретной вакансии, на которую собирается претендовать, — и получит ссылки на различные предложения работодателей по своему запросу.

Чтобы изначально отсеять неподходящие варианты, разработчики этого поискового механизма внедрили функцию расширенного поиска — с целым рядом уточняющих критериев вроде даты публикации вакансий или местонахождения разместившего их работодателя.

При этом руководство компании Google принципиально подчеркивает отсутствие намерения конкурировать с профессиональными специализированными сервисами по подбору вакансий и соискателей. Наоборот, администрация интернет-поисковика обещает в скором времени предложить таким сервисам возможности продвижения своих сайтов в поисковой выдаче.

Увы, россияне пока воспользоваться этим тематическим поиском не смогут — он действует только для американских пользователей и охватывает вакансии, опубликованные на базах данных LinkedIn, CareerBuilder, DirectEmployers, WayUp, Monster, а также в Facebook.

Когда новинка появится в других странах, в Google не уточнили.