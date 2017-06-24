Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Подмосковье. По предварительной информации в аварии погибли три человека, сообщили в подмосковном главке МВД России.

В бензовозе было 23 тонны топлива, уточняет «РИА Новости». Трое погибших находились в легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что на 21-м км трассы А107 в Солнечногорском районе Московской области в результате ДТП столкнулись бензовоз и внедорожник, один человек погиб.