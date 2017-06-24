Конгрессмены США предложили администрации президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Белый дом ведет анализ этого предложения.

Как пишет Politico, ряд конгрессменов активно настаивают на выходе США из договора РСМД. В их числе член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс. Он сказал изданию, что Вашингтону не стоит участвовать в договоре, который не соблюдается вторым его членом — Россией.

«С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас», — сказал Роджерс.

Его мнение поддержал сенатор Том Коттон, однако его высказывания носили более воинственный характер. Он предложил не только выйти из договора, но и «в отместку» России вооружить передовыми ракетными технологиями союзников США. Также звучали призывы ввести против России санкции из-за якобы несоблюдения Москвой условий этого договора.

«Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет», — пишет издание.

В Белом доме, по данным Politico, совершенно не торопятся действовать по указке конгрессменов. Там пытаются оценить, каковы могут быть последствия выхода из договора для США и не приведет ли этот шаг к новой гонке вооружений.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в несоблюдении условий договора РСМД, в то время как сами ведут активное построение системы ПРО в Европе. В российском МИДе опровергали все заявления о якобы несоблюдении Россией договора и выражали беспокойство в связи с риторикой США на эту тему.